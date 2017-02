L’Actel Lleida quadrarà el pressupost

Amb l’augment d’abonats i empreses

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

L’Actel Força Lleida va camí de firmar una temporada redona tant en l’apartat esportiu com en l’econòmic. Si a la pista l’equip ja té gairebé assegurada la permanència i mira cap al play-off, als despatxos es preveu tancar l’exercici financer a zero o amb unes “petites pèrdues del tot assumibles”, reconeix el seu president, Félix González, una cosa que no havia succeït en els cinc anys de vida del club.El Força Lleida, que encara arrossega pèrdues de la primera temporada per la duplicitat de contractes que va generar el llavors director esportiu, Edu Torres, ha sabut reconduir la situació i