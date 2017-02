“Encara podria jugar”

Mateu Mòdol recorda a Montpeller, als 96 anys, el seu ascens a Primera amb el Lleida el 1950 || Va acabar la carrera a França, on ja es va quedar a viure

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Mateu Mòdol (Montoliu, 20-1-1921) no apareix en cap de les fotos de la celebració de l’ascens a Primera divisió del Lleida, el 26 de juny del 1950. Mentre els seus companys ho celebraven al Camp d’Esports després de guanyar el Múrcia 4-1, estava a l’hospital, tal com rememora, als 96 anys, des del seu domicili a Montpeller. “Feia molta calor, faltaven pocs minuts per al final i jo estava molt cansat. Em van posar d’extrem però em continuaven arribant pilotes”, recorda el centrecampista. “Em vaig esvanir, vaig caure completament exhaust.” Mentre el portaven al vestidor, la gent l’abraçava. Era un