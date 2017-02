Tres mesos d'inhabilitació a un jugador d'escacs del Juneda per insultar l'àrbitre

Li va dir “capullo” per haver retardat l’inici d’una eliminatòria per la pluja

Els escacs, un esport aparentment pacífic i on el respecte entre contrincants és bàsic, tampoc està exempt d’incidents i càstigs exemplars. En la seua última resolució del mes de gener passat, el comitè de competició va decretar una sanció de tres mesos d’inhabilitació per al jugador de l’Escacs Juneda J.C.R. per haver insultat un àrbitre durant una competició d’àmbit català.Els fets van tenir lloc el novembre de l’any passat a l’Hospitalet de l’Infant, durant la disputa del campionat territorial individual de Tarragona, quan el col·legiat va decidir retardar mitja hora l’inici de l’última ronda a causa de les males condicions