Andorra convoca de nou Max, però podrà jugar davant del Saguntí

El defensa central del Lleida Max Llovera ha estat convocat de nou per la selecció absoluta d’Andorra, encara que això no li impedirà jugar davant de l’At. Saguntí, si així ho estima el tècnic, Gustavo Siviero. Max ha estat citat per jugar el partit amistós que Andorra disputarà davant de San Marino el dia 22 a les 18.30, encara que ha d’incorporar-se el diumenge 19 a l’entrenament que la selecció andorrana té programat a l’Estadi Comunal d’Andorra la Vella.Aquell mateix dia 19 han de jugar, en principi, At. Saguntí i Lleida. Però el club ha arribat a un acord amb