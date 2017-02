L’At. Segre dedicarà un torneig al seu expresident

El seu trofeu infantil es dirà President Ramon Farrús, que va morir el 31 de desembre || El jugaran 8 equips catalans el 25 de febrer

L’Atlètic Segre posarà el nom de President Ramon Farrús al torneig infantil sub-13, la sisena edició del qual se celebrarà el 25 de febrer vinent. Amb aquesta iniciativa, el club de Cappont, les instal·lacions del qual ja porten el nom de Ramon Farrús, pretén retre homenatge a partir d’aquest any i en els successius al seu expresident, mort el 31 de gener passat als 68 anys després d’una llarga malaltia.

En aquest torneig, que l’any passat no va poder celebrar-se al no trobar dates disponibles, competiran vuit equips de tot Catalunya dividits en dos grups de quatre. En el Grup A hi ha enquadrats Atlètic Segre, Gimnàstic de Tarragona, La Floresta (Tarragona) i Igualada. I al B figuren AEM, Reus, Jàbac de Terrassa i Manresa.

Val a destacar que aquest torneig va nàixer el 2010 coincidint amb la reforma del futbol base i conjuntament amb el Jàbac de Terrassa, que organitza en dates similars un torneig aleví de futbol 11 (ara, des de la reforma, aquesta categoria juga en futbol 7), mentre que l’Atlètic Segre va apostar per la categoria infantil de primer any. El club de Cappont és el que més vegades ha guanyat el torneig –dos– que sempre s’ha caracteritzat per la seua competitivitat.

“Mai no hem convidat Barça i Espanyol perquè no hi hagi tanta desigualtat”, va comentar el president en funcions, Josep Antoni Subirà.