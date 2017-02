Miki Feliu: “Odio perdre”

L’aler del Força Lleida rebrà demà un homenatge pels seus 400 partits en aquesta categoria || Demana el suport del Barris Nord davant del líder Oviedo

Miki Feliu rebrà demà al Barris Nord l’homenatge de l’Actel Força Lleida pels seus 400 partits a la Lliga LEB Or. Serà en els prolegòmens del partit davant del líder, l’Oviedo, que arriba després que els lleidatans aconseguissin en la jornada anterior un triomf de gran mèrit a la pista del Breogán. “Estic molt agraït al club per aquest bonic detall. La veritat és que no m’ho esperava. Em fa molta il·lusió celebrar-ho a casa, encara que els vaig complir a la pista de l’Osca”, explica Miki, que fa un balanç d’una carrera en la qual destaquen tres ascensos a