Dos partits a Luis Suárez

El davanter uruguaià rep una severa sanció per l’expulsió davant de l’Atlètic i no jugarà la final de Copa || El Barça recorrerà i Competició accepta també la denúncia dels àrbitres

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

El Comitè de Competició va acordar ahir sancionar amb dos partits Luis Suárez per l’expulsió davant de l’Atlètic de Madrid. El davanter uruguaià es perdrà així la final de Copa davant l’Alabès, programada per al dia 27 de maig, i el primer partit de la pròxima edició de la competició, ja la temporada que ve.La severa decisió de Competició ha causat malestar al Barça, que confiava que el seu recurs prosperés i aconseguir d’aquesta manera que Suárez estigués a disposició de Luis Enrique a la final. Al club esperaven un sol partit de sanció, però la redacció de l’acta per