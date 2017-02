Un gol de Cristian Alfonso en l’afegit dóna els tres punts al Lleida davant de l’Ebro (1-0)

El davanter, a qui se li volia donar la baixa i fa dos dies estava sense fitxa, i el porter Campos amb les seues parades, els salvadors d’un equip lleidatà que ha jugat un dels seus pitjors partits

El Lleida Esportiu ha aconseguit 'in extremis’tres punts d’or davant de l’Ebro (1-0), que li permeten elevar la seua ratxa a set jornades sense perdre i mirar cap a dalt en la classificació.El davanter Cristian Alfonso, que fa tan sols dos dies estava sense fitxa i al qual el club havia volgut fer-lo fóra, es va erigir en el salvador d’un Lleida que ha estat gairebé tot el partit dominat pel rival i que no ha merescut, si de joc i ocasions parlem, el premi de la victòria.

L’equip lleidatà ha jugat una primera part pèssima i, encara que ha millorat alguna cosa en la segona, ha estat molt a prop de la derrota de no ser per la gran actuació del porter Álvaro Campos. Els blaus han despertat en l’últim quart d’hora del partit i quan ambdós equips donaven per bo el 0-0 ha arribat en el temps afegit el providencial gol de Cristian Alfonso (1-0, min. 91), que havia saltat a la gespa tan sols uns minuts abans.

La plantilla tindrà descans dilluns i s’entrenarà a partir de dimarts per preparar el partit en el camp de l’Atlètic Saguntí, que es disputarà dissabte dia 18 a les 17.00 hores.