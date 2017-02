El lleidatà Alfred Gómez guanya l’Xtreme que obre la Bassella Race 1

El lleidatà Alfred Gómez (KTM) va ser el gran protagonista de la primera jornada de la Bassella Race, dominant des del principi una cursa Xtreme que enguany va destacar pel nou recorregut de gran duresa i espectacularitat. Pol Tarrés (Beta), que ha deixat el trial per aquesta modalitat, va ser segon, mentre que Josep Garcia (KTM) va remuntar per ser tercer. Ahir també es van disputar les curses infantils amb tromfs per a Dani Sala, en cadets, i Manuel Gómez, en juvenils. En clàssiques, Ivan Cervantes va revalidar la victòria als comandaments de la seua ja mítica KTM, davant un bonic duel entre Agustí Vall (Bultaco) i Xavier Castey (Husqvarna). Avui es disputa la prova reina amb quasi 1.300 pilots.