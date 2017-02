Multitudinaria Bassella Race

Uns 1.300 participants es donen cita en la vuitena edició dominada pel barceloní Josep Garcia, amb el lleidatà Jaume Betriu segon

El pilot de Súria Josep Garcia es va proclamar ahir vencedor absolut de la vuitena edició de la Bassella Race 1, per davant de Jaume Betriu, de Coll de Nargó, i del barceloní Oriol Mena, els dos últims, pilots del Moto Club Segre lleidatà, que també va dominar la categoria sènior gràcies al cambrilenc Iván Cervantes. Va ser una de les edicions més multitudinàries i dures de la Bassella Race, que va reunir a prop de 1.300 pilots i amb un recorregut omplert de novetats, amb trams d’enduro extrem i zones més tècniques. Uns 8.000 espectadors no van deixar escapar l’oportunitat de veure ‘in situ’ diversos campions d’Espanya d’enduro, com els tres que van acaparar el podi absolut de la prova i de l’Estatal de l’any passat, així com alguns dels participants de l’últim Dakar, com Gerard Farrés, Laia Sanz i el mateix Cervantes, entre altres.

Amb un temps rècord de 2 hores i 30 minuts, Garcia (KTM), vigent campió d’Espanya de E1 i subcampió scratch, dòmino la prova de principi a final|finalitat després de protagonitzar un bonic duel|dol amb Betriu (KTM), guanyador de les dos últimes edicions del Campionat d’Espanya i dominador de la Bassella Race 2015, i Mena (Profunda). Els tres pilots van marcar un ritme molt ràpid de cursa des de la sortida, traçant molt junts i intercanviant posicions en diferents punts del recorregut. Al final de la primera volta, Betriu i Mena van entrar en boxes, mentre que Garcia va decidir no proveir-se, aconseguint així un avantatge que va saber rendibilitzar fins el final. El de Súria, que va ser segon en la passada edició de la prova, va entrar en meta amb un avantatge d’un minut sobre el pilot de Coll de Nargó, mentre que Mena ho va fer amb gairebé tres minuts i mig de retard.

L’habitant de Salamanca Lorenzo Santolino (Sherco) va marcar el quart millor temps i el madrileny Alfredo Gómez (KTM), vencedor de la Xtreme de dissabte, van completar els llocs|parades d’honor de la categoria Elit, que va tenir els germans Ramon i Jordi Quer, de Juneda, classificats als llocs sisè i vuitè, respectivament, mentre que Laia Sanz completava una gran carrera|cursa amb un temps de 2 hores i 50 minuts, acabant en el Top Ten de la màxima categoria.

L’incombustible Ivan Cervantes (KTM), que dissabte havia dominat la categoria de clàssiques, es va adjudicar ahir la victòria en sèniors, que aquest any va comptar|explicar amb participants de luxe, amb el dakariano Gerard Farrés i Rafa Garcia, que van ocupar el segon i tercer calaix del podi, respectivament.