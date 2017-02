Aleix Porras, doble campió català de 60 tanques i 200

Berta Cabanas guanya el Català de cros júnior a Caldes de Malavella

Dos atletes lleidatans, en diferents competicions, van pujar aquest cap de setmana a dalt de tot del podi. A Sabadell, al Campionat de Catalunya júnior en pista coberta, el corredor d’Alpicat Aleix Porras aconseguia dissabte passat un doblet en les proves de 60 metres tanques i en 200 metres. Per la seua part, la pallaresa Berta Cabanas es proclamava ahir campiona de Catalunya júnior de cros en la competició disputada a Caldes de Malavella (Girona).Aleix Porras, que pertany al FC Barcelona, es proclamava dissabte campió de Catalunya de 60 metres tanques indoor per sisè any consecutiu, tot un rècord, i