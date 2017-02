El Balaguer no perdona

Els de la Noguera golegen el Rubí sense sobresalts i segueixen a dalt de tot de la classificació || Adrià torna a obrir el marcador i sentencien Asier i Miquel

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

I va sumant el Balaguer. Els homes de Jordi Cortés van vèncer amb menys contundència de la que va acabar dictant el resultat a Can Rosés (0-3), però van guanyar al cap i a la fi i continuen consolidant el lideratge. Davant del Rubí, els de la Noguera van construir un partit de lògica, pragmàtic, de menys a més i sense fissures ni indici d’oportunitats per als vallesans. La jugada clau va arribar al minut 50, quan el local Guti va veure la segona groga i va aplanar el camí cap al triomf per als rojos.La primera part va transcórrer