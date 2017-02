L’handbol femení continuarà a l’elit

El campionat de motocròs arranca amb la participació de 158 pilots en set categories || L’MC Segre, organitzador de la prova, va ser l’absolut dominador i va sumar 14 podis

Rufea va ser ahir escenari de la primera prova puntuable per al Campionat de Catalunya de motocròs Nens, que va comptar amb la participació rècord de 158 pilots, en una cita organitzada pel Moto Club Segre. L’amfitrió va ser dominador de les curses, ja que va sumar 14 podis entre les 7 categories que van inaugurar el calendari, amb 4 triomfs. Les victòries per a l’MC Segre van arribar en MX Sots 18 4T, en què es va imposar Albert Girona; en MX85 Cadet, amb victòria de Guillem Farrés; Raúl Sánchez va ser el vencedor a la categoria MX85 Juvenil, i Iker Díez va acabar guanyant la prova en MX50. A la resta de categories, les victòries van ser per a Àlex Gamboa, del Peña Motocross Sonseca, en MX125; Adelina Ramírez, del Moto Club La Pobla de Mafumet, en MXFèmines; i d’Unai Aguiló, del Club Esportiu Red Box Sport Motor, en MX65. A més dels quatre triomfs, el Moto Club Segre va aconseguir cinc segons llocs i cinc tercers, abans de reprendre el Català el 2 d’abril al Circuit de Bellpuig.