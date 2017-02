Nova agressió a Lleida a un àrbitre, aquesta vegada de l'entrenador del Verdú

El tècnic local va ser expulsat però no va parar d’insultar-lo i al final del partit contra el Bellcairenc, que va remuntar un 2-1 en l’afegit, el va colpejar al vestidor

El col·legiat A.E.A.H, que dirigia aquest diumenge el partit Verdú- Bellcairenc del grup 14 de Tercera Catalana, va ser agredit després de finalitzar el partit i quan ja estava al vestidor, per l’entrenador del Verdú, en un nou episodi de violència en el futbol lleidatà just la setmana en què el subcomitè de competició va imposar la sanció més gran de la història d’aquest esport en terres lleidatanes, dos anys, a un juvenil del Cervera.El partit va acabar amb victòria visitant per 2-3, després que l’àrbitre allargués vuit minuts el temps reglamentari quan el marcador afavoria els locals per 2-1.El