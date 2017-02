“Tinc ganes de començar per tornar més fort”

Aleix Vidal agraeix les mostres de suport a través d’un vídeo

Aleix Vidal va agrair ahir les mostres de suport que ha rebut al lesionar-se de gravetat el turmell dret dissabte passat a Mendizorrotza i va afirmar que té “ganes” de començar la recuperació per “tornar més fort”. “Vull donar-vos les gràcies a tots pel suport que m’heu donat. Són coses del futbol que un no s’espera, però formen part del nostre treball. Ara ja tinc ganes de començar a recuperar-me per tornar més fort”, va assenyalar en un vídeo publicat pel club blaugrana. A més, l’entitat ha creat el hashtag #ÀnimsAleix perquè els seguidors culers puguin enviar missatges de suport al jugador a través de les xarxes socials.

Aleix Vidal va rebre ahir l’alta hospitalària i va abandonar l’hospital de Vitòria, on va passar la nit. Estarà allunyat dels terrenys de joc uns cinc mesos després de patir una luxació al turmell dret en el transcurs del partit davant del Deportivo Alabès.

Malgrat que el club encara no ha decidit si fitxarà un substitut per al tarragoní, ahir Luis Enrique va trucar a Nili Perdomo, el lateral dret suplent del Barça B perquè prengués part en la sessió preparatòria.