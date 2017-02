Cervera, 100 anys de futbol

El club celebrarà el centenari amb un llibre, una exposició i dos partits || Ángel María Villar, que té un familiar a la ciutat, podria acudir als actes

El Club Futbol Esportiu Cervera celebrarà aquest any el centenari amb diferents actes, com ara l’edició d’un llibre que recopilarà tota la història del futbol a la ciutat, projecte que els seus impulsors, Anton Pedrós, Josep Gual i Josep Armengol, esperen poder culminar el 2019.També s’organitzarà una jornada de retrobament amb totes les persones que han estat vinculades al club, prevista per al 10 de juny, així com una exposició retrospectiva que s’inaugurarà al setembre i dos partits, un entre el primer equip i un rival per confirmar i un altre entre els veterans del club i els del FC