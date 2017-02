Christian Alfonso, convençut que jugaran

El davanter, repescat pel club, diu que va rebutjar ofertes perquè hi està a gust

El davanter del Lleida Esportiu Christian Alfonso, autor del gol que va donar la victòria in extremis dissabte davant de l’Ebro (1-0), va assegurar ahir que va rebutjar ofertes perquè se sent a gust aquí i va dir estar convençut que l’equip jugarà el play-off. “Mai he dubtat de l’equip i sé que ara que estan sortint els resultats és fàcil dir-ho, però sempre que se m’ha preguntat he dit que l’objectiu del club i de la plantilla és el play-off. Quan no eren bons els resultats, jo veia que érem superiors igualment als rivals i ara que la cosa va millor ho mantinc”, es va sincerar el davanter readmès pel Lleida poc abans del partit davant l’Ebro, després de donar-li la baixa federativa en el mercat hivernal.

“Em van sortir diverses ofertes, però he volgut quedar-me, perquè jo vaig apostar en pretemporada per ser aquí i continuo creient en aquest equip i en els jugadors que hi ha. Crec que hi ha molt bona plantilla i que l’opció més clara que tinc d’aconseguir el play-off d’ascens és aquesta”, va assegurar Christian Alfonso.

Malgrat haver estat qüestionat el seu rendiment, diu sentir-se a gust. “A ningú li agrada que l’assenyalin, però a nivell personal no tinc cap queixa. Hi estic perfecte amb la família i no hi ha res que em perjudiqui.”