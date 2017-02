L’Actel llança nova campanya d’abonaments a 30 i 40 euros

Per als cinc últims partits a casa, amb avantatges per a un hipotètic ‘play-off’

L’Actel Força Lleida vol aprofitar la bona inèrcia que ha agafat el primer equip, especialment després de les dos últimes victòries sobre dos dels favorits a l’ascens, Breogán i Oviedo, per incrementar encara més la massa social. És per això que aquesta setmana llançarà una nova campanya d’abonats, la segona d’aquesta segona volta de la competició, que inclou els cinc últims partits de la fase regular (davant Castelló, Melilla, Marín, Araberri i Ourense).Els preus del carnet d’adult, encara per confirmar, oscil·laran entre els 40 euros per a la zona de tribuna baixa i els 30 de les corbes i la