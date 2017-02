L'entrenador del Verdú insisteix que no va agredir l'àrbitre

Raül Marín, l’entrenador del Verdú destituït pel seu club i pel Balaguer , on entrenava la base, després de ser acusat d’agressió per l’àrbitre, va insistir ahir en declaracions a aquest diari en la seua innocència. “És la seua paraula contra la meua, però ningú m’ha donat la presumpció d’innocència. Admeto que no hauria d’haver entrat al vestidor, que li vaig dir xulo i que hi va haver un moment que ell estava molt nerviós i jo li vaig impedir sortir, ell em va espentejar, jo el vaig espentejar i llavors va obrir la porta del vestidor el president. No el vaig agredir ni li vaig causar cap mal. Em dol que l’àrbitre posés que el vaig intentar escanyar i que li vaig clavar un cop a la panxa”, va assenyalar Marín.A més, va reiterar que. “La vaig presentar dilluns a les quatre de la tarda amb informe de lesions. Sé que tothom està ara molt sensible pel que va ocórrer amb el cas del juvenil de Cervera, que és molt recent en la memòria, però això no té res a veure. Tinc sang calenta en els partits, però d’aquí a agredir l’àrbitre hi ha molta diferència. Fins i tot els pares de l’equip de Balaguer que dirigia es van mostrar sorpresos perquè saben que jo no sóc com se m’ha reflectit aquests dies.” Avui està previst que el subcomitè obri expedient i Raül Marín va dir que al·legarà i es defensarà.