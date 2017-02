El Pardinyes opta a una beca per ensenyar valors

És un dels vint finalistes a nivell estatal, cinc dels quals rebran l’ajuda

El Club Handbol Lleida Pardinyes aspira a una beca de 1.000 euros com a finalista estatal per al seu projecte Esport amb Valors, en el qual es fomenta el joc net i el No a la Violència i es treballen les relacions socials, el creixement personal i la intel·ligència emocional, implicant jugadors, tècnics, directius, pares i massa social en general.El club lleidatà és un dels vint finalistes que opten al març a cinc beques de mil euros cada una que convoca la plataforma Sport Universe per a iniciatives d’aquest tipus en la qual el jurat tindrà en compte aquelles que