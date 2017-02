“No m’importaria renovar”

Garrett Nevels reconeix que està molt a gust a l’Actel, però “vull esperar a l’estiu, a veure quines oportunitats se’m presenten” || Assegura que el seu objectiu sempre ha sigut “jugar a l’NBA”

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Garrett Nevels, líder indiscutible de l’Actel Força Lleida, serà l’estiu vinent un dels jugadors més cotitzats del mercat. N’és conscient i per aquesta raó no vol precipitar-se, a pesar de reconèixer que la renovació que li ha presentat el club des de fa setmanes és una opció a tenir molt en compte. “No m’importaria seguir al Lleida. Hi estic molt a gust, amb els companys i els entrenadors. Tots treballen dur i concentrats, i això m’agrada molt. Al final de la temporada, m’asseuré a parlar amb el meu agent per veure quines oportunitats se’m presenten. Per això, ara mateix he