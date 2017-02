Persones amb discapacitat física practiquen pàdel a Torrefarrera

Iniciativa pionera a Lleida impulsada per Aspid i el Wapspadel Club

Un grup de persones amb discapacitat física han participat aquest matí en la jornada de portes obertes organitzada pel Club Esportiu ASPID i el Wapspadel Club de Torrefarrera destinada a atansar la pràctica del pàdel a aquest col·lectiu. Durant la sessió d’iniciació, una experiència pionera a les comarques de Lleida que pretén animar els participants perquè practiquin regularment el pàdel, els monitors del Wapspadel Club han donat unes nocions bàsiques d’aquest esport als usuaris de l’Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida i els han acompanyat per les pistes i les instal·lacions, que són totalment accessibles.



La jornada ha tingut el doble objectiu de promoure la pràctica esportiva de persones amb discapacitat de Lleida i donar a conèixer el pàdel, un esport que en els últims anys s’ha estès ràpidament pel territori espanyol, on en l’actualitat hi ha nombrosos clubs i se celebren diferents tornejos.

El Club Esportiu ASPID, que aquest any celebra el 25è aniversari, es va crear a fi de fomentar la pràctica esportiva de persones amb discapacitat de la demarcació de Lleida i sensibilitzar les autoritats de les dificultats que es troben a l’hora de fer esport. Al llarg de l’any participen uns 43 esportistes en diferents modalitats esportives (esquí, senderisme, esports d’aventura, hípica, multiesport, petanca o tennis en cadira de rodes, entre d’altres).