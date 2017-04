El Barris Nord acollirà la Final Four d'hoquei sobre patins

La candidatura del Barça s'imposa a Reus i Oliveira, i es disputarà el 13 i 14 de maig

Lleida serà la seu de la Final Four d’hoquei sobre patins, que es disputarà els dies 13 i 14 de maig al pavelló municipal del Barris Nord. La candidatura presentada pel Barça Lassa, per organitzar les semifinals i la final de la màxima competició europea, s’ha imposat a les de Reus i de la ciutat d'Oliveira de Azeméis.

La notícia l’ha donat a conèixer aquest matí el comitè de la CERS Rink Hockey, nom de la federació europea, a través d’una piulada de twitter, on informa que la ciutat de Lleida acollirà la Final Four, que organitzarà el FC Barcelona, anunciant que tot seguit emetria un comunicat oficial sobre la decisió.

El paer en cap, Àngel Ros, s’ha congratulat de la notícia i ha manifestat que Lleida es consolida una vegada més com a ciutat organitzadora de grans esdeveniments esportius. El FC Barcelona Lassa va presentar ahir, divendres, a la tarda, la seva candidatura per organitzar la Final Four de la Lliga Europea d’hoquei patins.

La proposta contemplava realitzar-la amb la col·laboració de l’Ajuntament de Lleida, fixant el pavelló Barris Nord de la capital del Segrià com a seu de la competició. La indisponibilitat logística del Palau Blaugrana de poder celebrar aquest campionat d’Europa és què ha facilitat que el club blaugrana hagi decidit repetir la col·laboració amb la Paeria.

Aquesta fórmula ja va realitzar-se amb èxit en l’organització de la UEFA Futsal Cup 2012. Les semifinals i la final de la màxima competició continental se celebraran el 13 i 14 de maig i enfrontaran al Barça, el Reus, el Benfica i l’Oliveirense, equip de la ciutat d'Oliveira de Azeméis, que també optava a l’organització.

L'únic interrogant per resoldre és que si l'Actel Força Lleida es classifica per al play off d'ascens a l'ACB, opcions ara escasses, els dos partits com a local en la primera eliminatòria serien precissament el 12 i 14 de maig, coincidint amb la Final Four de l'hoquei.