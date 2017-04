Adéu al ‘play-off’

El Lleida cau per la mínima davant del líder i pràcticament descarta les opcions d’accedir a la promoció d’ascens || L’equip va encaixar un gol aviat i va anar sempre a remolc

Un gol tot just posar-se la pilota en joc del blaugrana Kaptoum va ser suficient per tombar el Lleida i deixar els blaus pràcticament sense opcions d’enganxar-se als quatre primers llocs que donen dret a jugar la promoció d’ascens. El líder, que amb la victòria davant del Lleida suma deu jornades sense perdre, cinc victòries consecutives i cinc més sense encaixar gols, en va tenir prou amb uns primers 20 minuts en què va desarborar els de Siviero. No només va marcar aviat el gol el Barça B, sinó que també va estavellar una pilota al travesser de Campos en