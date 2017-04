La Copa del Rei, objectiu assequible

El Lleida l’assoliria fins i tot sent vuitè

La victòria del Badalona ahir per 0-2 davant del Sabadell, pròxim rival del Lleida, fa que l’objectiu del play-off sigui una quimera encara més gran del que ja ho era per a l’equip lleidatà arran de la derrota de dissabte al Miniestadi davant del Barça B (1-0). Si amb set punts de distància i faltant només quatre jornades, amb tants equips a més implicats, l’objectiu pràcticament es feia inabastable per al Lleida, ara els 8 de diferència amb només 12 punts en joc són ja inqüestionables.

Per això, l’equip blau pot començar a pensar ja en la pròxima temporada i vinculat a aquesta està l’objectiu de classificar-se per a la Copa del Rei, premi menor, però que la campanya que ve s’agraeix si es van passant rondes i cau en el sorteig un Primera dels grans que pot deixar bons beneficis a les arques.



Alguns jugadors de la plantilla parlaven obertament dissabte després de perdre al Miniestadi d’aquesta possibilitat d’entrar a la Copa. Un objectiu assequible, si es té en compte que es classifiquen els cinc primers del grup, però que si descomptem els tres filials que actualment estan entre aquestes primeres cinc places (Barça B, València B i Vila-real B), la via d’accés a la competició del KO s’obriria fins al vuitè lloc.

Actualment, una vegada completada la jornada d’aquest cap de setmana, l’Atlètic Saguntí ocuparia l’esmentada plaça, encara que empatat a punts amb el Lleida, tots dos amb 48. Això sense descuidar-se darrere, ja que l’Ebro té 47 i el Cornellà 45.

En qualsevol cas, el Lleida, tal com ja han manifestat Gustavo Siviero i els jugadors, intentarà classificar-se en la millor posició possible. El calendari que li queda és rebre el Sabadell diumenge a les 18.00 h, després viatja al feu del Llagostera, ve a Lleida el València B i els blaus acaben a Elda.