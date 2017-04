L’Actel, obligat a guanyar per més de 16 l’Ourense

Només així s’assegurarà arribar a l’última jornada amb aspiracions de ‘play-off’

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

L’Actel Lleida està obligat a guanyar per més de 16 punts l’Ourense divendres (21.00) per assegurar-se que assolirà l’última jornada de la LEB Or amb opcions de play-off. La victòria per menys diferència el faria dependre del resultat de la resta dels equips implicats i fins i tot podria deixar-lo fora de la lluita el mateix divendres.El handicap de l’Actel és tenir l’average perdut amb la resta dels implicats, a l’espera del resultat de divendres davant de l’Ourense, que el perjudicaria en cas de triples i quàdruples empats a divuit victòries en l’última jornada. Ho té en contra per 5