El pilot de Cervera Marc Màrquez, el seu germà Àlex i el triatleta Jordi Montraveta es van exercitar aquest dilluns amb la bicicleta abans que els dos primers viatgin als Estats Units per disputar a Austin (Texas) la tercera prova del Mundial de motociclisme. Per a Marc, Austin és talismà ja que ha guanyat les quatre vegades que hi ha corregut. En la passada carrera de l’Argentina va caure.