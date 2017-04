Crowdfunding de l'AEM femení per recaptar fons

Amb l’objectiu d’arribar a primera divisió

Poc suport per al futbol femení

Segons el president de l'entitat esportiva, Sergio González, els equips femenins tenen molta dificultat per a cridar l'atenció de patrocinadors, "inclús després d'haver aconseguit la fita de guanyar una lliga masculina, per això hem creat aquesta campanya".