De Bellpuig a la selecció

Xavier Pujol Actualitzada 19/04/2017 a les 10:16

Mariona Planes, de 14 anys, va fitxar a l’estiu pel cadet del Barça i la setmana passada va debutar amb l’U15 d’Espanya || “Ha estat un any increïble”, reconeix

© Mariona posa al seu domicili de Bellpuig amb les samarretes del Barça i la selecció espanyola SEGRE

Mariona Planes, una nena de 14 anys de Bellpuig, ha fet realitat en menys d’un any el somni que molts joves persegueixen i al qual pocs arriben: jugar amb el Barça i amb la selecció espanyola. Fins fa dos temporades jugava a l’equip mixt de la seua localitat, d’on va passar al CB Lleida. La seua progressió va ser tal que el Barça es va fixar en ella i li va proposar incorporar-se al seu equip cadet de primer any. Després de valorar els pros i els contres, els seus pares van decidir provar sort i tota la present campanya que van i vénen tres dies a la setmana a Barcelona, ja que encara no pot accedir a la Masia. I l’esforç ha tingut el seu premi, primer al ser preseleccionada amb la Catalana i després amb la selecció espanyola U15, amb la qual va debutar aquesta setmana passada en un torneig a Saragossa. “No m’esperava un any com el que estic vivint. Ha estat un any increïble. Fitxar pel Barça ja era un pas important, però haver debutat amb Espanya és el màxim”, reconeix Mariona, que continua estudiant tercer d’ESO a l’Institut de Bellpuig.



Per a ella el bàsquet és la seua passió, com assegura la seua mare. “Li encanta i gaudeix molt jugant, i per a nosaltres és el més important”, apunta Mari Àngels Fortuny, que no pensa més enllà. “Quan vam decidir acceptar l’oferiment del Barça ja li vam posar com a condició que si no es veia amb forces o que tot això la superava, tornàvem al CB Lleida, que no passava res, però la veritat és que ha respost i està molt integrada”, afegeix.



Si la trucada del Barça ja els va agafar per sorpresa, encara ho va ser més ser inclosa a l’equip cadet de la selecció espanyola. “Ningú s’ho esperava. De fet, els tècnics de la Federació van anar a veure un partit del Barça per seguir una altra jugadora i després van preguntar per ella, perquè no la coneixien, i al final l’han inclòs en la preselecció de les 22 millors jugadores d’Espanya, la qual cosa és un gran orgull”, va explicar Mari Àngels. Amb els seus 1,83 metres d’alçada –la previsió és que creixi encara més–, alterna les posicions d’aler i pivot. En el torneig de Saragossa, en què també va participar el CB Lleida, va contribuir que Espanya acabés en la tercera posició, després de perdre les semifinals davant de l’Estudiantes per només tres punts de diferència (50-53).