El Futures i Huidobro passen a ser de 25.000 $

El CT Lleida els organitza per les mateixes dates, del 29 d’abril al 7 de maig

Les instal·lacions del CT Lleida acolliran, del 29 d’abril al 7 de maig, dos tornejos ITF (Federació Internacional de Tennis, en les sigles en anglès) dotats amb 25.000 dòlars cada un, en categoria masculina i femenina, que es disputaran de forma simultània com si es tractés d’un torneig de Grand Slam, tal com va avançar aquest diari. El Lleida Open San Miguel 0,0 Isotónica, que és com s’anomenarà la doble competició, englobarà els dos tornejos que ja organitzava el CT Lleida, el Futures masculí que assoleix la 32 edició i l’Ana Huidobro femení, que compleix el 49 aniversari. Els dos tornejos passen dels 10.000 dòlars que tenien fins ara cadascun com a dotació als 25.000 dòlars.

La Federació Espanyola, de la qual aquest dimarts va assistir el president, Miguel Díaz, a la presentació a les instal·lacions del CT Lleida, seguirà amb molt interès com arranca el projecte al club lleidatà, ja que es tracta d’una experiència pionera en el tenis espanyol. Miguel Díaz va destacar “la gran capacitat organitzativa del CT Lleida, que és un referent del tenis català i espanyol”, i va recordar que ja ha aprovat amb excel·lent nota en competicions del màxim nivell tenístic com van ser dos copes Davis i tres copes Federació, a més de copes de la Reina (Europeu sub-18 de seleccions femenines), entre altres esdeveniments.

Des que va arribar a la presidència Miguel Díaz, l’organisme federatiu vol estimular que els tornejos del circuit ITF que es disputin a Espanya passin a categories superiors. Per fer-ho, la RFET aportarà 7.000 euros a les dotacions de cada torneig lleidatà d’un total de 240.000 que va reservar com a partida pressupostària anual per a aquesta mena de tornejos. Per la seua banda, el president de la Federació Catalana a Lleida, Ignasi García, va dir que “volem que la nostra ciutat sigui un referent en el tenis internacional”.



Les germanes Teixidó i Pablo Irigaray, lleidatans en el quadre



Les germanes Ares i Aran Teixidó i el jugador de Barbastre però que s’entrena des de fa anys al CT Lleida Pablo Irigaray, seran els representants lleidatans en el quadre final gràcies a les quatre wild cards de què disposa el club amfitrió, per la qual cosa encara falta decidir qui designa l’altra plaça. La RFET té dret a quatre wild cards més. Així les coses, la fase prèvia d’aquests dos tornejos es disputarà del dissabte 29 d’abril al dilluns 1 de maig amb 64 jugadors i jugadores en cada quadre. De cadascun dels tornejos, en passaran vuit que amb les quatre wild cards i els vint jugadors i jugadores amb accés directe, conformaran els 32 tenistes de cada quadre final. Tots dos tornejos seran d’un gran nivell, ja que hi participaran jugadors i jugadores a partir del 100 del món.