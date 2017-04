“S'ha de marcar cinc gols”

Luis Enrique creu que la Juventus anotarà avui en l’intent de remuntar el 3-0 de l’anada de quarts de la Champions || “Si fem el primer, el segon serà del Camp Nou i el tercer caurà sol”

Luis Enrique afronta amb optimisme el partit d’avui (20.45, BeIN Sports) davant la Juventus, en el qual el Barça haurà de remuntar el 3-0 de l’anada a quarts de la Lliga de Campions. Tanmateix, el tècnic està convençut que els italians marcaran, per la qual cosa l’objectiu és anotar cinc gols. “Estem en circumstàncies semblants al partit contra el PSG. Cal marcar tres gols, aquesta vegada només són tres. Tenint en compte que el rival tindrà opcions per marcar-ne un, l’objectiu és fer cinc gols”, va dir Luis Enrique. “Si Allegri ha dit que ve a marcar dos gols, els meus càlculs són equivocats. Haurem de fer-ne sis, llavors”, va afegir.

L’entrenador del Barça té clara la recepta per avui. “No tenim res a perdre i això ens allibera de qualsevol pressió. El rival decideix si es tanca o ataca. Per la nostra part, atacar, atacar, atacar i quan ens relaxem, continuar atacant.” Luis Enrique va enviar a més un missatge als aficionats que van abandonar el Camp Nou abans de temps en el partit davant del PSG i es van perdre 7 minuts que passaran a la història. “Hem demostrat que podem marcar tres gols en molt poc temps, espero que demà –per avui– no se’n vagin al minut 80. Ho intentarem fins al final i fins al 95 hem d’estar tots junts”, va assenyalar. “Cal abaixar-li la confiança al màxim al rival i hem vist que al Camp Nou es pot crear aquest ambient. Necessitem generar al seguidor del Barça les ganes boges de saltar abans del partit i que es torni a viure una nit com la de fa tres setmanes. Buscarem minimitzar al màxim la Juve i que es vegin les nostres virtuts. Si marquem el primer, el segon el farà el Camp Nou i el tercer caurà sol”, va afegir.

D’altra banda, va reconèixer que els blaugranes estan en una mala dinàmica, sobretot a nivell defensiu. “Són iguals els sistemes, en funció de l’estat dels jugadors i la dinàmica en la qual et fiques pots patir a nivell defensiu. Ara estem en una dinàmica en la qual els rivals, amb poc, ens fan mal i ens fan gols i cal millorar això si vols tenir alguna opció”, va assenyalar. I va valorar la tornada de Busquets, després de complir un partit de sanció a Torí. “És un dels jugadors més intel·ligents que tenim a nivell tàctic i és bàsic. Pot pressionar, situar-se entre els centrals a la sortida de la pilota, arribar al caire de l’àrea i fins i tot marcar algun gol. Com més coses pugui fer, millor per a tothom”, va subratllar Luis Enrique.



Valverde comunica al Athletic que no continuará



Ernesto Valverde, principal candidat a ocupar el lloc de Luis Enrique a la banqueta del Barça a final de temporada, ja ha comunicat al seu club, l’Athletic, que no té intenció de seguir. Així l’hi ha fet saber al president Josu Urrutia, que espera poder convèncer- lo perquè canviï d’opinió. Tanmateix, l’entrenador blanc-i-vermell entén que ha tocat sostre a l’Athletic, que és molt difícil millorar les seues prestacions i prefereix prendre aquesta decisió. Al contrari, la plantilla de l’Athletic desconeix que Valverde marxa, però és respectuosa amb els temps que marca el seu entrenador. Juan Carlos Unzué és una altra opció del Barça a causa de la seua dilatada experiència en el club, primer amb Rijkaard, després amb Guardiola i ara amb Luis Enrique.