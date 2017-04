L'Ultra Trail Terres de Lleida, amb un projecte solidari de salut mental

Es disputarà el 28 i 29 d’octubre a la Noguera

La primera edició de l’Ultra Trail Terres de Lleida, que es disputarà el 28 i 29 d’octubre a la Noguera, col·laborarà en la investigació del trastorn límit de la personalitat (TLP), a través d’un projecte de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), al qual es destinarà part de la inscripció dels 200 atletes que espera en l’estrena dins del calendari. El grup d’investigació de l’IRBLleida pretén investigar si la pràctica esportiva, com a teràpia complementària, ajuda els pacients que tenen aquesta malaltia mental. Segons la directora de l’IRB Lleida, Elvira Fernández, i el doctor Josep Pifarré, “el TLP és una malaltia poc visible i molt difícil de detectar dins de la salut mental. Un dels objectius de la investigació és estudiar si l’esport o l’aventuroteràpia és beneficiosa per a les persones que la pateixen”.



La prova destinarà part de les inscripcions a la investigació del trastorn límit de la personalitat





La prova comptarà amb dos traçats de 95 i 49 quilòmetres i un desnivell acumulat de 4.600 i 2.700 metres, i els participants recorreran diverses localitats de la Noguera, com Sant Llorenç de Montgai, Vilanova de la Sal, Camarasa i Os de Balaguer, entre d’altres. Sílvia Puigarnau, tècnica de l’Ultra Trail Terres de Lleida, va manifestar que “hem volgut que en aquesta primera edició els participants puguin disfrutar del paradís per al trail que és la Noguera, tan a prop de casa nostra. A més, estarà oberta a tota mena de participants, perquè fixarem 24 hores per cobrir el recorregut llarg i dotze en el curt, per la qual cosa pot fer-se fins i tot caminant”. El coordinador de la prova, Xavi Thai, va assenyalar que “perquè els participants tinguin una motivació extra per arribar a la meta portaran al dorsal el seu nom i el d’una persona amb TLP”. L’organització ha previst que cinc euros de cada inscripció vagin destinats al projecte solidari, malgrat que durant els mesos anteriors en l’estrena de l’Ultra Trail Terres de Lleida s’organitzaran diverses activitats relacionades, amb l’objectiu d’aconseguir una recaptació més gran. “Hi haurà entrenaments dirigits per als participants, així com tallers nutricionals”, va afegir Thai.