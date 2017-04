La Cursa Balàfia-Aremi més familiar preveu 2.000 atletes

Els més petits podran córrer amb els pares i el Club Super3 hi serà present

La Cursa Balàfia-Aremi Bonaventura Baldomà, la segona prova atlètica més longeva de Lleida, arribarà el proper 30 d’abril a la trenta-cinquena edició, la més familiar i que mantindrà el vessant solidari recaptant fons per a la paràlisi cerebral, i també inclusiva, que des que es va crear ha estat la seua senya d’identitat.

La principal novetat d’aquest any és la transformació de les curses infantils, que es disputaven habitualment, en les denominades Supercurses.



Com ha estat habitual en els últims anys, els fons recaptats es destinaran a la Fundació Aremi

Amb el lema “I tu, amb qui corres?”, els més petits podran córrer amb els seus familiars, la qual cosa elevarà bastant la participació.

L’organització, que va a càrrec de l’Associació de Veïns de Balàfia i la Fundació Aremi, estima que amb aquest nou format la inscripció es podria atansar als 2.000 participants en totes les disciplines, quan la participació dels últims anys era d’aproximadament 1.200. La Supercurses by The Family Run és un esdeveniment que es disputa a les quatre capitals catalanes i que combina el vessant esportiu, inclusiu, festiu i solidari, en el qual nens des de zero i fins a quinze anys arriben a la meta de la mà dels seus familiars, ja siguin pares, oncles, germans grans o avis.

Aquest any 2017 s’han redissenyat els recorreguts de cinc i deu quilòmetres pels carrers del barri de Balàfia, a banda de consolidar la distància d’un quilòmetre, en la qual participaran la canalla amb els seus familiars i els esportistes de la Fundació Aremi, així com els inscrits a la Caminada Popular, que es disputa des de fa vuit anys i que en aquesta edició també hauran d’inscriure’s a la prova.

En el marc dels actes de la Cursa Balàfia-Aremi també se celebrarà un any més la Fira de l’Esport i la Salut i una fi de festa en la qual hi haurà per primera vegada un espectacle infantil del Club Super3, que se celebrarà al carrer de Maria Aurèlia Capmany.