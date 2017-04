Valiente: “Hem de guanyar els quatre partits i després ja veurem què

La plantilla del Lleida Esportiu va tornar aquest dimarts als entrenaments per preparar el següent partit, davant del Sabadell, diumenge al Camp d’Esports a les 18.00 hores, i els jugadors, malgrat ser conscients que el play-off se’ls ha escapat, s’han proposat deixar l’equip en la millor classificació possible i no abaixar els braços, tal com va reclamar el tècnic Gustavo Siviero. “És veritat que classificar-nos per a la Copa del Rei és un objectiu més assequible, però intentarem guanyar els quatre partits que ens queden i després ja veurem què passa”, va assenyalar el centrecampista José Luis Valiente ahir després de la sessió preparatòria.

Joan Díaz Albacete, que va ser jugador de la UE Lleida entre els anys 1970 i 1972 i amb el qual va disputar 69 partits oficials, va morir aquest diumenge passat a Manresa als 65 anys. Natural de Monistrol de Montserrat, també va jugar al Manresa i a Segona A amb el Sant Andreu.