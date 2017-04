Una cursa per a elegits

La Montsec Ultra Trail reuneix aquest divendres a Àger 80 corredors per superar els 106 km || Distinguida com la quarta millor prova del 2016, aspira a ser la millor

“Aquesta és una cursa molt tècnica i perillosa. No és apta per iniciar-se al món de les trails”, explicava aquest dimecres Natxo Camins, un dels membres de l’organització de la Montsec Ultra Trail, que arrancarà aquest divendres a les 22.00 a Àger. “És una carrera especialitzada i només per a gent molt preparada. És per a gent excepcional”, afirma donant-li suport la seua companya d’organització Leo Cunillera. Això explica que únicament participin vuitanta corredors en aquesta dura prova que celebra la cinquena edició.

Malgrat tot, són quinze atletes més dels que hi van prendre part l’any passat, remarca Dani Delgado, director de la prova i que destaca que una de les novetats i atractius d’aquesta edició serà la sortida. “Per primera vegada es farà al claustre de la Col·legiata. Serà a les 22.00”. Al davant els esperen 106 km de recorregut, per paratges espectaculars però exigents i un desnivell acumulat de 7.200 metres.



El tancament del control horari serà a la una de la matinada de dissabte a diumenge. El 80 per cent dels participants són de fora de Catalunya, amb corredors arribats de Galícia, Andorra, Portugal, França, Madrid, Eivissa i Euskadi. Aquesta cursa es va ser escollida l’any passat com la quarta millor Ultra Trail de Catalunya “d’un total de 26, i l’objectiu és arribar a ser la millor. I tard o d’hora ho aconseguirem”, afegeix Delgado.





Prop de setanta voluntaris fan possible que no falti ni un detall en una carrera tan exigent





A més de l’Ultra Trail, Àger acull la Marató del Montsec, que també arriba a la cinquena edició i que també ha tingut un creixement espectacular. “Hem passat de 125 atletes l’any passat a 200 en aquesta ocasió.” La marató tindrà la sortida dissabte a les 9.00. Tant l’alcalde d’Àger, Lluís Ardiaca, com el diputat Eloi Bergós van apuntar una altra de les qualitats d’una doble cita atlètica com aquesta: “Vindrà molta gent a Àger i és una bona oportunitat per donar a conèixer el territori.” Tots els responsables de la cursa van destacar que aquesta no seria possible sense l’aportació de prop de setanta voluntaris, “que són més que això, són amics, perquè aquesta carrera la fem un gran grup d’amics”.