“Un podi seria fantàstic”

Màrquez assegura que la caiguda a l’Argentina “va ser una decepció” i que “ha arribat el moment de canviar” || “Austin és el millor circuit per a mi”

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Després de les dos primeres curses amb sabor agredolç, sobretot l’última a l’Argentina on se’n va anar a terra, Marc Màrquez arriba al seu circuit fetitxe, Austin, on sempre ha guanyat. “És el millor circuit per aconseguir el primer bon resultat, cosa que seria fantàstica”, va dir el lleidatà a la roda de premsa prèvia al Gran Premi. “No ha estat la millor manera de començar la temporada, però això és molt llarg i arribem amb la millor mentalitat. Em sento fort sobre la moto. Tenim algunes coses a millorar, però em sento bé”, va dir. “A l’Argentina vaig caure,