Adéu en gran

L’Actel Força Lleida es va acomiadar del ‘play-off’ però ho va fer guanyant i firmant un últim quart de somni || Va arribar a guanyar per 16 punts a 3 minuts del final del partit

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

L’Actel Força Lleida no jugarà finalment el play-off d’ascens que durant tantes jornades va merèixer. El gran últim quart d’ahir, en el qual va capgirar el partit i fins i tot va igualar el desavantatge de 16 punts amb l’Ourense, no li va donar per arribar amb opcions a l’última jornada, però s’acomiada en gran, amb una victòria de mèrit (78-66), la dissetena de la temporada, i amb una imatge i un punt d’honor que ha captivat una afició que ahir es va tornar a entregar als seus. L’Ourense, que en tenia prou amb la victòria per assegurar-se un lloc