“S’ha d’acabar bé”

Siviero creu que tot i perdre amb el Barça B el Lleida va recuperar les “senyes” i esgotarà les opcions || Diu que no li importaria seguir “si és per progressar”

“El nostre objectiu és acabar al més amunt possible i esgotar així totes les opcions que tenim en tots els fronts, per difícil que sigui”, va explicar ahir Gustavo Siviero, entrenador del Lleida en relació amb l’objectiu de disputar la Copa del Rei i el moltíssim més remot intent d’entrar al play-off. “Hem de sumar el màxim de punts possible i que això ens serveixi per aconseguir un dels objectius que tenim”, va insistir.

El Lleida rebrà demà la visita del Sabadell (18.00 hores) en un partit en el qual està obligat a guanyar. L’equip té les baixes per lesió de Javi López i Arnau, tot i que recupera el segon porter, Mateo. Siviero creu que, malgrat perdre, l’equip va recuperar les seues “senyes d’identitat” davant del Barça B. “Recuperem bones sensacions i els trets que havíem tingut fins al partit de l’At. Balears. A partir d’aleshores hem estat un altre equip. Però a Barcelona vam oferir bona imatge.”

Va admetre d’altra banda que els punts perduts es trobaran a faltar. “Tots ens hem comportat de la forma menys oportuna en un moment concret de la temporada. Lamentarem aquests punts, perquè tenim aquesta sensació que ens hem deixat coses al camí.”

Pel que fa al Sabadell, va dir que “han millorat molt des del canvi d’entrenador i segur que no vindran a posar-ho fàcil. Ells també ho veuen com un partit clau, per la qual cosa segur que seran molt competitius i serà un rival complicat”.

Quant a la possibilitat de continuar, va admetre que li agradaria “si és per progressar”, però que ni ho han parlat ni depèn d’ell. “No hem parlat del futur, ni de quedar-me ni d’anar-me’n. Ara estem centrats en fer un bon final de Lliga i també és cert que el futur no depèn d’un”, afegint que “si és per progressar, òbviament sí que m’agradaria seguir. El club i l’equip tenen molt potencial i si la institució creu que puc formar part d’aquest progrés, és una cosa de la qual es parlarà quan arribi el moment”. Així mateix, va demanar l’ajuda del públic perquè “és un dels últims enfrontaments a casa i han de saber que ens esforçarem al màxim perquè vegin un bon partit”.

D’altra banda, el juvenil del Lleida Bojan Radulovic va marcar dos gols en la victòria de la Selecció de Catalunya sub-18 sobre el Madrid per 3-1, de manera que jugarà la final del Campionat d’Espanya. Bojan va jugar 86 minuts i va marcar l’1-0 i el 2-1, i Adrià Gené va sortir al 69.

Renovat un any més el conveni amb Down Lleida

El Lleida Esportiu i Down Lleida han renovat el conveni de col·laboració per un any més, i l’han estès fins al final de la temporada 2017-2018. El director esportiu del club, Jordi Esteve, i la presidenta de l’associació, Pilar Sanjuan, van firmar la renovació del conveni, que pemetrà que joves del projecte Nous Voluntaris puguin portar a terme funcions de voluntariat en el club.