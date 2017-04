El derbi va ser blau

El Lleida B es va imposar en el duel lleidatà amb tres gols espectaculars de Peco, Sergi Gómez i Juanjo Serrano || A l’Alpicat se li complica la permanència amb aquesta derrota, mentre que el filial blau ja està pràcticament salvat a falta de cinc partits

L’entrenador de l’Alpicat, Jordi López Mena, va assegurar a l’acabar el partit que “queden cinc partits, cinc finals, dels quals n’hem de treure com a mínim tres” per poder salvar la categoria.L’Alpicat, que arribava al partit sense Toje ni Brezmes, jugadors clau en l’onze inicial, per cicle de targetes, s’enfrontarà la setmana que ve al Reus B sense Vendrell ni Garriga, també per acumulació de targetes al veure groga durant el partit d’ahir. “Sabem que són baixes importants”, va declarar el tècnic Mena però va afirmar que “nosaltres hem de continuar lluitant” i “donar el màxim els jugadors que sí