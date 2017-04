El Lleida torna a guanyar tres punts d’or en el temps afegit

Victòria per 3-2 sobre el Sabadell que el situa en zona de Copa del Rei i a 5 punts del play off amb 9 en joc

El Lleida ha tornat a sumar una victòria d’or en el temps afegit, aquesta vegada davant del Sabadell (3-2), que li permet situar-se en la setena posició, a 5 punts del play off, quan en queden 9 per disputar-se i, momentàniament, en una de les posicions que permeten jugar la pròxima temporada la Copa del Rei.

L’equip de Gustavo Siviero ha guanyat un partit en el temps afegit per sisena vegada aquesta temporada. Li ha donat la volta a un marcador advers en uns deu últims minuts en què ha mostrat tota la intensitat i eficàcia que li havia faltat fins llavors. Ha estat, a més, una jornada rodona per als interessos del Lleida, ja que no ha guanyat cap dels seus rivals directes.

El Lleida ha saltat al camp amb la preocupant falta d’intensitat que ha mostrat en l’últimes jornades. El Sabadell, un equip que és immers en la lluita per la permanència, s’ha avançat en el minut 17 amb un gol de Jordan Sánchez i, encara que l’equip lleidatà ha pogut empatar en el minut 30 amb una gran rematada de Casares, el Sabadell s’ha retirat al descans amb avantatge (1-2) gràcies al gol de Juanjo en el 39.

En la segona hi ha hagut molt poques ocasions i el partit semblava perdut, però en els últims deu minuts l’equip de Siviero ha tret la ràbia que no havia mostrat fins llavors i, primer amb un nou gol de Casares en el minut 84 ha empatat i, ja en el temps afegit, Cristian Fernández ha marcat el 3-2 en el minut 91. Amb aquest triomf, són ja deu els partits consucutius en els quals el Lleida no perd en el Camp d’Esports.