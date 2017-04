La cursa més dura, a Àger

Traslladat en helicòpter un dels participants de la Montsec Ultra Trail

La Montsec Ultra Trail d’Àger va fer honor a la seua fama de ser una de les curses més dures del calendari i a penes el 60 per cent dels vuitanta participants, segons va explicar l’organització, van poder creuar ahir la línia de meta després de recórrer 106 quilòmetres. Un dels participants, un veí de Lleida de 40 anys, va patir una lipotímia al tram del congost de Mont-rebei i, després de ser atès in situ per personal sanitari, va el van traslladar en helicòpter fins a Àger, on es va recuperar en una ambulància i no va ser necessari traslladar-lo a un centre hospitalari.

“Ha estat una Ultra Trail duríssima, com demostra l’alt nombre d’abandons. Ha fet molta calor i a la Marató del Montsec han arribat a meta el 80 per cent dels inscrits”, va explicar Dani Delgado, un dels responsables de l’organització. La Marató, de 46 quilòmetres, va comptar amb 200 atletes.

La sortida de la Ultra Trail es va donar divendres a les 22.00 des del claustre de la col·legiata d’Àger. I 16 hores i 33 minuts després van creuar la meta junts Emili Rafecas i Albert Vilardell, amb David Carrasco tercer, una hora i deu minuts més tard. L’única dona que va completar el recorregut, de les tres inscrites, va ser Carme Palacín, que va tardar 22 hores i 25 minuts. Els guanyadors de la Marató van ser Carlos Bartrina (5 hores i 56 minuts) i Lola Brusau, amb 6:31.