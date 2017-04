Primera victòria de la temporada per a Màrquez

Venç a Austin per davant de Rossi i Pedrosa, mentre que Àlex Màrquez és quart en Moto2

Marc Màrquez (Repsol Honda RC 213 V) ha aconseguit la seua primera victòria de la temporada 2017 en imposar-se en el Gran Premi d’Austin de MotoGP, disputat en el circuit de Les Amèriques.

La segona plaça ha estat per a l’italià Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), amb Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V) tercer. Maverick Viñales (Yamaha) no va poder acabar per una caiguda.

L’italià Franco Morbidelli (Estavella Galícia 0'0 Kalex) es va adjudicar la seua tercera victòria consecutiva de la temporada en Moto2. El van acompanyar en el podi el suís Thomas Luthi (Kalex) i el japonès Takaaki Nakagami (Kalex), amb el lleidatà Àlex Màrquez (Estavella Galícia 0'0 Kalex) a la quarta plaça.