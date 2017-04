Tres punts d’or

Victòria treballada de l’EFAC davant del cuer, ja descendit matemàticament || L’Almacelles segueix amb opcions al ‘play-off’ d’ascens, en cinquena posició a sis punts del líder, el Santboià

L’EFAC Almacelles va patir més del que s’havia previst per derrotar per 0-2 el Morell. Els de David Giménez, que passen per un gran moment de forma, es van veure una mica incòmodes davant dels tarragonins, però van acabar sumant els tres punts.L’EFAC necessitava guanyar per mantenir-se en la lluita per l’ascens davant del cuer, que ja està matemàticament descendit. Tanmateix, l’EFAC va començar sense ganes, els locals van jugar defensivament i el ritme se’ls va encomanar. A poc a poc va començar a tenir ocasions.La primera va ser un rematada de Marc Viladegut des del punt de penal, i