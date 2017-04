Un altre final màgic

El Lleida guanya davant del Sabadell el seu sisè partit en el temps afegit i suma tres punts que el situen en zona de Copa del Rei i a 5 del ‘play-off’ || El Lleida, que va tornar a mostrar falta d’intensitat en molts minuts, va capgirar el marcador en els 10 últims

El Lleida ho va tornar a fer. Deu últims minuts d’inspiració i eficàcia li van servir ahir per arreglar un mal partit i aconseguir una victòria vital de nou en el temps afegit, aquesta vegada davant del Sabadell, que van acabar derrotant per 3-2. El triomf, unit a les punxades dels seus rivals directes, manté l’equip amb opcions en tots els seus fronts, setè a la taula, en zona que permet disputar la pròxima temporada la Copa del Rei i a 5 punts del play-off, quan en falten 9 per disputar-se.És la sisena vegada aquesta temporada que el Lleida suma