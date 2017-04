Promoció del futbol femení a Torrefarrera

Unes 150 jugadores de 6 a 14 anys es reuniran l’1 de maig al Complex Esportiu del Segrià || Amb un homenatge a l’Infantil de l’AEM

El Complex Esportiu del Segrià acollirà dilluns que ve, 1 de maig, la cinquena edició de la Jornada de Futbol Femení de Lleida, que organitza la Federació Catalana de Futbol en diferents localitats i que té per objectiu la promoció del futbol femení.

La jornada es va presentar ahir a la Diputació de Lleida en un acte que va presidir la vicepresidenta Rosa Pujol, al qual van assistir el delegat a Lleida de l’FCF i vicepresident d’aquesta, Jordi Terés; el representant territorial d’Esports, Joan Segura; l’alcalde de Torrefarrera, Jordi Latorre, i el seleccionador femení de l’FCF, Lluís Cortés.

La jornada de Torrefarrera, que començarà a les 09.30 i durarà fins a les 14.00 hores, comptarà amb la participació d’unes 150 jugadores d’entre 6 i 14 anys i també acollirà un acte d’homenatge a l’equip infantil de l’AEM, campió d’una Lliga en la qual tots els rivals eren equips masculins.

Tots van destacar la importància de jornades com aquesta per a la promoció del futbol femení i també es va destacar l’èxit de l’equip Sènior del FC Pardinyes, aquest que diumenge passat es va proclamar campió de la seua lliga assegurant-se l’ascens a Segona Nacional, categoria que recupera al cap de deu anys i on ja juga l’AEM.

Terés va destacar el creixement del futbol femení a Lleida, a pesar de les dificultats per les distàncies i el clima.