ETA anuncia un debat intern "per avançar" sense al·ludir a la dissolució

Qualifica de "èxit" el desarmament realitzat la passada setmana

ETA ha fet públic un comunicat amb motiu de l’Aberri Eguna (Día de la Pàtria basca) en el qual justifica el seu desarmament i anuncia un debat intern en el qual prendrà decisions "per avançar", sense esmentar la dissolució de l’organització.

Segons el diari Gara, ETA qualifica d’"èxit" el desarmament realitzat la passada setmana després de "canviar d’esquema" i passar a considerar que l’entrega de les armes "ja no era moneda per a la negociació" amb l’"insaciable" Govern espanyol, sinó "un mitjà per explicar l’entossudiment dels estats i impulsar el cicle independentista".

L’organització terrorista destaca la contribució al desarmament dels autodenominats "artesans de la pau" i valora el suport dels institucions basques, "encara que en l’últim moment hi hagi hagut algun nyap", i dels partits i sindicats.

ETA anuncia que celebrarà un debat intern en el qual "prendran decisions entrin tots els seus membres de cara a avançar", sense esmentar si en aquesta discussió de planteja la dissolució de la banda.