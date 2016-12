El conflicte de Sixena

MENÚ DE NAVEGACIÓ

Els PRECEDENTS

LA CLAU DEL CONFLICTE

L’any 1936, durant lai promogut per un ambient anticlerical, s'incendia i s'arrasa tot el que es troba dins del monestir de la població de, a l’Aragó. Aquests atacs al cistercenc, construït al segle XII, van afectar a tot el conjunt monàstic i moltes obres van ser destruïdes o saquejades. Les tombes dels reis d’Aragó, també al monestir, van tenir la mateixa sort i van ser profanades.No, alguns murals de laes van poder recuperar de la crema i es van traslladar a Catalunya per salvaguardar-los. Se'n va encarregar una expedició catalana liderada per Josep Gudiol.Igualment, moltes obres d’art i diverses peces i elements litúrgics, d’alt valor artístic i històric es van recuperar. Per evitar mals majors, es decideix traslladar les peces a Lleida. Recordem que en aquell moment el monestir de Sixena es trobava dins de la diòcesi de Lleida.les mongues que quedaven a Sixena van tancar el monestir i es van allotjar a Valldoreix.la Generalitat de Catalunya, que recordem que encara guarda les obres, decideix comprar-les a les monges del monestir de Sixena. Entre les obres hi ha caixes sepulcrals, joies, talles de fusta i altres objectes d'aixovars litúrgics i domèstics. Durant aquests anys les peces es reparteixen entre el(Barcelona) i el. Els darrers anys, entre 1992 i el 1994, el MNAC acaba comprant reliquiaris i petites petites a les monges residents a Valldoreix.. Com que aquest règim té diferents nivells de protecció, a Sixena se’n protegeix l’edifici, no les obres. Aquesta interpretació és la que avui genera tot el conflicte.