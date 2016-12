Engreixant il·lusions

Augmenten les vendes de dècims de Nadal després d’anys de caigudes per la crisi || Demà es repartiran 2.310 milions en premis, 70 més que el 2015

Fins i tot els que no juguen estaran demà pendents del bombo. La grossa és un clàssic del Nadal. “No és un sorteig més”, adverteix Jesús Colell, delegat de la Societat Estatal de Loteria i Apostes a Lleida. I no es refereix tan sols als 2.310 milions en premis que es repartiran, 70 milions més que el 2015. “És una loteria que es comparteix, que es regala.” Fins i tot se somia. “És molt habitual que algú somiï un número i el busqui.” La sort no va poder esquivar la crisi, i també en el sector de les loteries es va notar que hi havia menys diners per invertir. “Encara no tenim les xifres d’aquest any, perquè fins a les 22.30 d’avui poden fer-se devolucions, però la percepció és que s’han venut més dècims en finestreta.” Colell creu que l’augment serà significatiu, “d’entre el 4 i el 8 per cent”.

Els lleidatans són, estadísticament, els catalans que més juguen a la loteria de Nadal. La mitjana nacional es va situar el 2015 en 51 euros de despesa per habitant, i l’estatal, en 55,24 euros, mentre que a les comarques de Lleida es va disparar fins als 129,48. L’administració La Bruixa d’Or de Sort és la clau. “S’ha convertit en tot un fenomen, com la Señora Manolita a Madrid o El Gato Negro a Barcelona. Vaig passar el mes de novembre per Sort i ja hi havia unes cues quilomètriques”, assegura Colell.

La grossa ha caigut a la província de Lleida en cinc ocasions. El 1881 i el 1901, el premi es va quedar a la capital, mentre que el 2003, el 2004 i el 2007, la sort es va quedar a Sort. “Els deu mil números són dins del bombo”, recorda el delegat. A les trenta-set administracions de Ponent han posat cava a refrescar pel que pugui passar.

El número 5 és el més premiat... i el més desitjat

Pocs dècims acabats en 5 es tornaran avui abans de les 22.30, quan es tanqui oficialment la venda de loteria de Nadal. És l’acabament amb més demanda i també la xifra que estadísticament més vegades ha tocat. La grossa ha correspost a una xifra acabada en 5 en trenta-dos ocasions. Els números acabats en 7 també tenen molta demanda, si bé la sort ha sigut més esquiva amb aquest acabament. La grossa ha acabat en 4 i en 6 vint-i-set vegades, però tot i això no agraden. L’1, en canvi, és el que menys ha tocat.