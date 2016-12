Què s'ha de fer si toca la loteria?

On s’ha de cobrar el premi

Aquests són alguns consells a tenir en compte si aquest dijous sou uns dels agraciats amb els premis de la Loteria de Nadal.Fins a 2.500 euros es poden cobrar a partir del 23 de desembre en qualsevol administració de loteria. A partir de 2.500 euros, cal acudir a una entitat bancària i tenir en compte que el 20% de l’import se’l quedarà Hisenda. Els experts recomanen que, quan es tracti de quantitats importants, no es vagi a la sucursal de banca habitual per preservar l’anonimat.S’ha de seguir amb la rutina i no deixar la feina. Almenys, de manera immediata. “Cal fer comptes i planificar, no prendre decisions viscerals”, recomanen a l’agència Ventura24. La grossa està premiada amb 400.000 euros el dècim.Si s’ha adquirit el número guanyador en forma de participacions, s’ha de contactar amb el dipositari. És a dir, l’entitat o el comerç que ha adquirit els dècims. S’indica a tots els bitllets que, per ser vàlids, han d’estar segellats.La primera gran decisió és escollir entre disposar del premi gastant-lo gradualment, invertir el capital i disfrutar dels rendiments o una opció mixta. Els experts recomanen elaborar una llista de somnis i desitjos i planificar el futur sense presses, ja que els canvis dràstics poden desestabilitzar la vida de les persones i també del seu entorn més proper.