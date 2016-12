El número 66.513, premiat amb 'el Gordo' de Nadal

El número 66.513 ha estat agraciat amb la Grossa de Nadal, dotada amb quatre milions d’euros per sèrie (400.000 euros per dècim), en el Sorteig Extraordinari de Loteria celebrat avui al Teatre Real de Madrid.



El premi s’ha donat a conèixer a les 11.57 hores, a la setena taula, i ha estat cantat per Nicol Valenzuela i Lorena Stefan, els qui ja han cantat el primer cinquè d’aquest sorteig i van donar el Gordo l’any passat.



El número ha estat venut íntegrament a Madrid, a l’administració situada al Passeig de l’Esperança, número 4